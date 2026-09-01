Елевич оценил шансы владивостокского «Динамо» в дебютном сезоне Единой лиги

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о предстоящем дебюте «Динамо» Владивосток в Единой лиге ВТБ.

«Динамо» сейчас взяло на должность главного тренера Сергея Козина — хороший специалист. Имеет большой опыт работы в штабе Зорана Лукича, возглавляющего сборную России. Козин неплохо работал и в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода», хорошая команда у него была. Он молод, но уже достаточно опытен.

Думаю, что высокие амбиции владивостокского «Динамо» — это прекрасно, я это приветствую. Как это получится — давайте смотреть. Но я думаю, что они не должны затеряться в Единой лиге. Я бы хотел, чтобы они оказывали достойное сопротивление командам, которые находятся в четвёрке‑шестёрке сильнейших. Это было бы хорошо», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».