Во Владивостоке рассказали о целях «Динамо» в Единой лиге

Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф высказался о целях «Динамо» Владивосток в Единой лиге ВТБ.

«Для нас большая честь, что мы попали в этот турнир. Будем активно развивать это направление, все планы будут реализованы. Мы настроены на победу в лиге и стремимся к этому. Участвовать мы точно будем.

Потеря Эдуарда Михайловича — очень серьёзная для Приморского края. Он был серьёзным локомотивом развития спорта. На сегодняшний день новый руководитель продолжит мечту, которую возродил Эдуард Михайлович Сандлер», — приводит слова Графа «Матч ТВ».

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