«Причина одна». Гомельский выбрал между Хакимом Оладжьювоном и Арвидасом Сабонисом

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский сравнил легендарных центровых — Хакима Оладжьювона и Арвидаса Сабониса. Гомельскому предложили представить ситуацию, в которой он является главным тренером команды и может выбрать одного из баскетболистов в его лучшей форме.

— Будь вы тренером, и у вас выбор — Оладжьювон или Сабонис (оба в своём прайме), кого бы вы выбрали, учитывая что ваша команда один из фаворитов чемпионата, но впереди весь сезон. И почему?

— Тренерский выбор однозначен — Оладжьювон. Причина одна — он менее травмоопасен, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона: