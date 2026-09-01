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«Причина одна». Гомельский выбрал между Хакимом Оладжьювоном и Арвидасом Сабонисом

«Причина одна». Гомельский выбрал между Хакимом Оладжьювоном и Арвидасом Сабонисом
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Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский сравнил легендарных центровых — Хакима Оладжьювона и Арвидаса Сабониса. Гомельскому предложили представить ситуацию, в которой он является главным тренером команды и может выбрать одного из баскетболистов в его лучшей форме.

— Будь вы тренером, и у вас выбор — Оладжьювон или Сабонис (оба в своём прайме), кого бы вы выбрали, учитывая что ваша команда один из фаворитов чемпионата, но впереди весь сезон. И почему?
— Тренерский выбор однозначен — Оладжьювон. Причина одна — он менее травмоопасен, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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Вембаньяма тренируется под руководством Оладжьювона:

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