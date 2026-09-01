Тренер «Локо» Томович высказался о первых предсезонных матчах команды

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович подвёл итоги предсезонной подготовки и оценил первые товарищеские матчи команды.

— Позади несколько недель тренировочного сбора. Как оцените этот отрезок?

— Я полностью доволен той работой, что мы уже успели проделать. Да, некоторые игроки приехали позже основной группы, а в ходе предсезонки подготовка идёт лучше, когда все находятся примерно в одинаковой физической форме. Но мы работаем планомерно, терпеливо и делаем всё, чтобы выстроить сильную команду к началу чемпионата.

— «Локо» уже успел сыграть два товарищеских матча с грозненским «Динамо», выиграв оба, 81:57 и 64:56. Как оцените содержание этих матчей?

— Прежде всего, эти матчи показали, что у нас хороший подбор игроков — все хорошо друг друга дополняют. Также мне понравилось старание команды. Наши новички продемонстрировали, что приехали с отличным настроем и мотивацией. Конечно, были ошибки, но для этого предсезонные игры и нужны — показать, что нужно исправить, чтобы стать лучше», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».