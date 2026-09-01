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Карри возглавил список самых возрастных игроков НБА с 60 очками и высокой эффективностью

Карри возглавил список самых возрастных игроков НБА с 60 очками и высокой эффективностью
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Статистический портал Stat Defender в социальной сети X опубликовал рейтинг самых возрастных игроков в истории НБА, которым удалось набрать 60+ очков в одном матче при TS% не ниже 70. Примечательно, что список возглавил разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Вот как выглядит топ-10:

  1. Стефен Карри (против «Атланты Хоукс») — 35 лет 326 дней.
  2. Стефен Карри (против «Портленд Трэйл Блэйзерс») — 32 года 295 дней.
  3. Дэмьен Лиллард (против «Хьюстон Рокетс») — 32 года 226 дней.
  4. Дэмьен Лиллард (против «Юты Джаз») — 32 года 194 дня.
  5. Уилт Чемберлен (против «Финикс Санз») — 32 года 172 дня.
  6. Том Чемберс (против «Сиэтл Суперсоникс») — 30 лет 276 дней.
  7. Коби Брайант (против «Нью-Йорк Никс») — 30 лет 163 дня.
  8. Джеймс Харден (против «Атланты») — 30 лет 96 дней.
  9. Никола Йокич (против «Миннесоты Тимбервулвз») — 30 лет 41 день.
  10. Дэмьен Лиллард (против «Даллас Маверикс») — 30 лет 27 дней.
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