Карри возглавил список самых возрастных игроков НБА с 60 очками и высокой эффективностью
Статистический портал Stat Defender в социальной сети X опубликовал рейтинг самых возрастных игроков в истории НБА, которым удалось набрать 60+ очков в одном матче при TS% не ниже 70. Примечательно, что список возглавил разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.
Вот как выглядит топ-10:
- Стефен Карри (против «Атланты Хоукс») — 35 лет 326 дней.
- Стефен Карри (против «Портленд Трэйл Блэйзерс») — 32 года 295 дней.
- Дэмьен Лиллард (против «Хьюстон Рокетс») — 32 года 226 дней.
- Дэмьен Лиллард (против «Юты Джаз») — 32 года 194 дня.
- Уилт Чемберлен (против «Финикс Санз») — 32 года 172 дня.
- Том Чемберс (против «Сиэтл Суперсоникс») — 30 лет 276 дней.
- Коби Брайант (против «Нью-Йорк Никс») — 30 лет 163 дня.
- Джеймс Харден (против «Атланты») — 30 лет 96 дней.
- Никола Йокич (против «Миннесоты Тимбервулвз») — 30 лет 41 день.
- Дэмьен Лиллард (против «Даллас Маверикс») — 30 лет 27 дней.
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