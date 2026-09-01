Карри возглавил список самых возрастных игроков НБА с 60 очками и высокой эффективностью

Статистический портал Stat Defender в социальной сети X опубликовал рейтинг самых возрастных игроков в истории НБА, которым удалось набрать 60+ очков в одном матче при TS% не ниже 70. Примечательно, что список возглавил разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Вот как выглядит топ-10: