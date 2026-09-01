ФИБА не допустила сборную России по баскетболу 3х3 до участия в Кубке мира U23

Международная федерация баскетбола (ФИБА) заявила, что конкретные решения по реинтеграции национальных команд и клубов России и Беларуси будут приняты на заседании Центрального совета в декабре 2026 года.

«Что касается участия команд, тесно сотрудничать с МОК, Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF) и другими олимпийскими федерациями командных видов спорта для решения логистических вопросов и вопросов безопасности игроков, связанных с реинтеграцией национальных команд России и Беларуси на пути к Олимпиаде, а также в международных соревнованиях национальных команд и клубов всех возрастов в обеих олимпийских дисциплинах FIBA. Конкретные решения, которые могут быть реализованы в этом отношении, включая адекватную антидопинговую программу, будут приняты на заседании центрального совета FIBA в декабре 2026 года», — говорится в официальном заявлении организации.

Напомним, в июле 2026 года мужская и женская сборные России (U21) выиграли Лигу наций 3х3 — это стало их первым международным стартом после отстранения. Победа в турнире дала российским командам прямую путёвку на Кубок мира (U23), который пройдёт в Китае c 15 по 19 сентября.