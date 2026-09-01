«Филадельфия» подписала контракт с 229-сантиметровым центровым

Баскетбольный клуб «Филадельфия Сиксерс» официально объявил о подписании контракта с сенегальским центровым Тако Фоллом, сообщает пресс-служба клуба. Рост 30-летнего баскетболиста составляет 229 см.

«Сегодня «Филадельфия» официально объявила, что команда подписала Тако Фолла», — говорится в официальном заявлении клуба.

Фолл уже имеет опыт выступлений в НБА — ранее он играл за «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс». Прошлый сезон центровой провёл в Китае за «Нинбо», где в среднем набирал 11,2 очка, делал шесть подборов и 2,2 блок-шота за матч.

Отметим, в студенческие годы Фолл играл за Университет Центральной Флориды. В 2019 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где не был выбран, однако позже подписал контракт с«Бостон Селтикс».