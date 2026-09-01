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«Он готов». Жена Карри выступила с заявлением о будущем Стефа

«Он готов». Жена Карри выступила с заявлением о будущем Стефа
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Жена четырёхкратного чемпиона НБА Стефена Карри Айеша Карри высказалась о будущем звёздного американского разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз», заявив, что он продолжает усердно работать и готов к новым достижениям.

«Стефен — самый трудолюбивый человек. У него нет выходных. Он не останавливался с тех пор, как закончился прошлый сезон. Он готов… Думаю, нас ждут весёлые сюрпризы в ближайшие пару лет», — приводит слова Айеши Карри Legion Hoops в социальной сети Х.

Карри был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА 2009 года под общим седьмым номером. За время выступлений за калифорнийский клуб 38-летний Стефен стал четырёхкратным чемпионом НБА и двукратным MVP.

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