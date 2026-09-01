ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей и должностных лиц

Международная федерация баскетбола (ФИБА) на заседании Исполнительного комитета в Швейцарии приняла решение снять ограничения для всех российских и белорусских игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3х3.

«В соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета снять ограничения на участие российских и белорусских баскетболистов и отменить отстранение от работы Олимпийского комитета России, Исполнительный комитет ФИБА подтвердил свою готовность следовать решениям МОК, а именно: снять ограничения для всех игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3х3 России и Беларуси. Так, российские и белорусские игроки могут участвовать во всех соревнованиях ФИБА, а официальные лица могут быть назначены на все должности с немедленным вступлением в силу.

Проработать вопрос о возвращении российских и белорусских национальных команд и клубов в официальные соревнования во всех возрастных категориях в обеих олимпийских дисциплинах ФИБА. В частности, наладить тесное сотрудничество сборных с Международным олимпийским комитетом, Ассоциацией летних Олимпийских международных федераций и другими федерациями олимпийских командных видов спорта для решения логистических проблем и вопросов безопасности игроков. Конкретные решения в этом отношении, включая разработку соответствующей антидопинговой программы, будут приняты на заседании Центрального совета ФИБА в декабре 2026 года», — говорится в официальном заявлении организации.