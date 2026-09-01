Кириленко: здорово, что сняты ограничения с индивидуальных лиц — игроков, тренеров, судей

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА снять ограничения с российских игроков, тренеров, судей и других официальных лиц, отметив, что это очень важный шаг, однако возвращение команд остаётся сложным вопросом.

«То, что снимаются определённые ограничения, очень важно для нас — это то, о чём я говорил в последний месяц. Переговоры действительно шли и продолжают идти достаточно активно. Хочу подчеркнуть, что вопрос возвращения, в принципе, очень сложный, и в постановлении ФИБА это отражено. Большая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся — это логистика, визовое обслуживание, вопросы безопасности, что особенно актуально в контексте потенциальных турниров в Европе.

Конечно, это вызывает определённые опасения, и я понимаю, что ФИБА принимает абсолютно правильное решение, когда вместе с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией летних Олимпийских международных федераций стараются найти оптимальные возможности по возвращению сборных команд. Здорово, что сняты ограничения с индивидуальных лиц — игроков, тренеров, судей. Пока ограничения распространяются только на команды, а у отдельных спортсменов нет никаких запретов, они могут выступать в любых международных турнирах и на «Мастерсах» — это большая новость», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.