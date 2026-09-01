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Источник: «Даллас» рассмотрит обмен Кайри Ирвинга в феврале

Источник: «Даллас» рассмотрит обмен Кайри Ирвинга в феврале
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Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» может обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга перед дедлайном НБА в феврале, если 34-летний защитник сможет вернуться на прежний или близкий к нему уровень после долгого восстановления, сообщает обозреватель Heavy Шон Девени.

В это межсезонье интерес к Ирвингу проявляли несколько клубов, однако «Маверикс» отклонили все предложения. Тем не менее защитник может не входить в долгосрочные планы команды, главным игроком которой считается 19-летний Купер Флэгг.

Напомним, Кайри Ирвинг не выходил на площадку с 3 марта 2025 года, когда получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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