«С оптимизмом смотрим в будущее». Защитник «Зенита» Емченко подвёл итоги сборов в Сербии

Защитник «Зенита» Владислав Емченко прокомментировал поражение от белградского «Партизана» (71:83) в заключительном матче предсезонных сборов в Сербии, отметив, что игра против соперника уровня Евролиги была особенно ценной.

«Вчера сыграли заключительную игру белградских сборов с «Партизаном», и она явилась самой интересной. Играть против ребят, которых знаешь и давно наблюдаешь за их выступлением в Евролиге — это особенно круто! Конечно, завершить сбор без победы не так радостно, как хотелось бы… Но на данном этапе главное — это опыт и положительная динамика в эффективности нашей игровой системы и идеи баскетбола, который мы хотим показывать.

Соглашусь, что можно выигрывать и получать опыт. Но пока так. С оптимизмом смотрим в будущее, готовы двигаться дальше и врываться в сезон-2026/2027. Тем временем мы уже в России-матушке», — написал Емченко в своём телеграм-канале.