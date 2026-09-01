Мэтт Барнс заявил, что у нынешних «Уорриорз» нет шанса на победу в НБА

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс усомнился в чемпионских перспективах «Голден Стэйт Уорриорз» в предстоящем сезоне-2026/2027, заявив, что команде не хватает усиления.

«Есть ли у нынешней версии «Уорриорз» шансы? Я так не думаю. НБА — лига молодых. Стеф — всё ещё могучая сила, Дрэймонд в команде, но это слишком большая нагрузка. Им нужен ещё один игрок, который мог бы принять на себя часть давления. Но я не представляю, что они серьёзно усиливаются», — сказал Барнс в видео, опубликованном на YouTube-канале ALL THE SMOKE.

Напомним, в последний раз «Голден Стэйт Уорриорз» выигрывали титул НБА в 2022 году.