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Мэтт Барнс заявил, что у нынешних «Уорриорз» нет шанса на победу в НБА

Мэтт Барнс заявил, что у нынешних «Уорриорз» нет шанса на победу в НБА
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Бывший игрок НБА Мэтт Барнс усомнился в чемпионских перспективах «Голден Стэйт Уорриорз» в предстоящем сезоне-2026/2027, заявив, что команде не хватает усиления.

«Есть ли у нынешней версии «Уорриорз» шансы? Я так не думаю. НБА — лига молодых. Стеф — всё ещё могучая сила, Дрэймонд в команде, но это слишком большая нагрузка. Им нужен ещё один игрок, который мог бы принять на себя часть давления. Но я не представляю, что они серьёзно усиливаются», — сказал Барнс в видео, опубликованном на YouTube-канале ALL THE SMOKE.

Напомним, в последний раз «Голден Стэйт Уорриорз» выигрывали титул НБА в 2022 году.

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