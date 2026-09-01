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Дегтярёв прокомментировал решение ФИБА о снятии ограничений с российских игроков и судей

Дегтярёв прокомментировал решение ФИБА о снятии ограничений с российских игроков и судей
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Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв поприветствовал решение Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (ФИБА) о снятии ограничений с российских и белорусских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и баскетболе 3×3.

«Приветствую решение Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (FIBA) о снятии ограничений с наших и белорусских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и баскетболе 3x3. Оно было принято сегодня в Швейцарии. Очередной трек в имплементации июльского решения Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным стартам под государственным флагом и с гимном. Хороший пас для тех федераций, которые ещё не приняли аналогичного решения!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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