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«Сейчас ерунда получается. Путаница». Президент УНИКСа Богачёв — о решении ФИБА

«Сейчас ерунда получается. Путаница». Президент УНИКСа Богачёв — о решении ФИБА
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв назвал путаницей решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) о снятии ограничений с российских баскетболистов, тренеров и судей на участие в международных соревнованиях.

«Если не командно, а поодиночке, то это совсем уж не подходит. Сейчас ерунда получается. Путаница. Это никому не подходит. Надо ждать нормального допуска. Что ж, подождем. В этом году всё равно не получится сыграть на международной арене. Плюс, понятно, что будут вопросы, как и что с визами», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Напомним, во вторник ФИБА сняла ограничения с российских игроков, тренеров и судей в классическом баскетболе и в баскетболе 3×3.

Подробный разбор ситуации: