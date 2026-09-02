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«Какая честь! Жду встречи с тобой». Айверсон обратился к Осаке после её слов о нём

«Какая честь! Жду встречи с тобой». Айверсон обратился к Осаке после её слов о нём
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон отреагировал на слова четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» японской теннисистки Наоми Осаки, которая назвала его источником вдохновения для своего образа на US Open — 2026.

«Вау, какая честь!!! Огромный фанат, не могу дождаться встречи с тобой», — написал Айверсон на своей странице в социальных сетях.

Открытый чемпионат США – 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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