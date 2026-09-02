Чемпион Суперлиги и самый эффективный игрок сезона перешёл в приморское «Динамо»

26-летний чемпион Суперлиги в составе ЧБК американец Нэйт Поллард, выступающий на позиции форварда, заключил соглашение с приморским баскетбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба приморского «Динамо»

Нэйт родился в Ричмонде, штат Вирджиния. В выпускном сезоне Поллард стал лучшим в конференции MEAC по подборам, вошёл во вторую символическую сборную конференции и первую сборную по игре в защите, а также получил приглашение на Матч всех звёзд HBCU, где был признан MVP.

Профессиональную карьеру Нэйт начал в Финляндии. Сначала выступал за «Kipina Aanekoski», а затем перешёл в «Karhubasket Kauhajoki». В 2024 году вместе с командой дошёл до полуфинала чемпионата Финляндии, а в 2025-м стал серебряным призёром.

Следующим этапом карьеры стала Россия. В составе ЧБК Поллард стал лидером команды и помог челябинцам завоевать золото Суперлиги.

После чемпионства Нэйт отправился в Австралию и продолжил сезон в NBL1 North. Там он стал лучшим в конференции по подборам и блок-шотам, а также получил награду лучшему защищающемуся игроку своей команды.