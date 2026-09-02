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Кевин Дюрант объяснил, почему считает «Филадельфию» претендентом на чемпионство НБА

Кевин Дюрант объяснил, почему считает «Филадельфию» претендентом на чемпионство НБА
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37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», объяснил, почему считает «Филадельфию Сиксерс» претендентом на чемпионство в грядущем сезоне лиги.

«Нужно понимать, что у них [помимо мощного состава игроков] также есть тренер, выигрывавший чемпионат, который знает, как собирать состав, и генеральный менеджер с фронт-офисом, которые выиграли чемпионат с нами в «Голден Стэйт» и знают, как построить династию. Так что прямо сейчас, если смотреть только на бумагу, у них есть все составляющие [для того чтобы стать чемпионами].

Но, очевидно, нужно играть матчи, надеяться на сохранение здоровья у каждого из игроков и тому подобное. Однако, как мне кажется, у них достаточно баскетбольных умов, чтобы во всём разобраться», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

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