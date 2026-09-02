Джейлен Брансон ответил, почему никогда не возьмёт прозвище Король Нью-Йорка

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», рассказал, что не станет брать прозвище Король Нью-Йорка, поскольку считает подобное проявлением гордыни и нарциссизма.

«Я никогда не называл себя Королём Нью-Йорка. И никогда не назову. Но я чувствую… не знаю. Мне кажется, если я сам себя так назову, это будет… ну, такое себе.

Представь, я звоню тебе, да? И такой: «Йоу, знаешь, Король Нью-Йорка на связи». Вы же посмотрите на это и подумаете: «Что за хрень? Этот чувак совсем зазвездился». Нет, так нельзя. Я просто стараюсь оставаться прежним благодаря людям вокруг меня. У меня всегда был тесный круг общения, я его сохранил, и эти люди не дают мне зазнаваться. Но это по-настоящему заслуга моих родителей. То, что я покорил вершину и выиграл чемпионат НБА, не означает, что на этом всё закончено», — приводит слова Брансона портал Basketball Network.