Легенда НБА: Джордан никогда бы не взял чемпионство без Скотти Пиппена — я говорю правду

Член Зала славы баскетбола, а также чемпион ОИ-2000 в составе сборной США американец Тим Хардуэй выразил уверенность в том, что легендарный Майкл Джордан никогда не смог бы стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без помощи многолетнего одноклубника в «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена.

«Я по-прежнему утверждаю: без Скотти Майкл никогда бы не взял чемпионство в НБА. Я просто говорю правду. Никогда, ни за что… и Майкл сказал это же», — приводит слова Хардуэя портал Basketball Network.

Майкл признаётся многими спортсменами и аналитиками как величайший баскетболист в истории. Джордан является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США, также пять раз его признавали самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона НБА.