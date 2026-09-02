Андрей Мартюк: против «Партизана» была хорошая игра. Мы здесь не за очками гнались

Российский центровой баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Мартюк поделился мнением насчёт выступления сине-бело-голубых в матче с сербской командой «Партизан», который прошёл 31 августа и завершился со счётом 83:71 в пользу клуба из Белграда.

— Андрей, в заключительной игре в Белграде вы набрали 10 очков.

— Мы здесь не за очками гонимся, играем в командный баскетбол. Наши взаимодействия с каждым разом становятся всё лучше и лучше. Сегодня была хорошая игра против «Партизана», который действовал достаточно агрессивно и быстро. Мы уже входим в те игровые кондиции, в которых и должны находиться, а сегодня был прекрасный матч.

— По сравнению с предыдущими это самый серьёзный соперник на сборе?

— Да. Они с самого начала показали, что это команда высокого уровня. В первые минуты мы стали уступать, но затем вернулись в игру и пошло.

— Со стороны казалось, что большую часть своих моментов «Зенит» не реализовал.

— Моментами, да. Опять же, мы набираем кондиции, и у нас хорошее физическое состояние, проводим занятия в тренажёрном зале, принимаем решения на скорости. Играли против команды высокого уровня, а они всегда действуют быстро и агрессивно, — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.