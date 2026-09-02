«Лучшее чемпионство, которое я видел как зритель». Кевин Дюрант — о титуле «Нью-Йорка»

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», поделился впечатлением насчёт завоевания «Нью-Йорк Никс» чемпионства в сезоне-2025/2026.

«Перед серией я действительно колебался. Я помнил, что «Нью-Йорк» основательно обыграл «Сан-Антонио» во время Кубка НБА, и знал, что они могут хорошо выступить против них. Но «Сан-Антонио» был в отличной форме и только что обыграл действующих чемпионов.

Затем по ходу серии «Сан-Антонио» отрывался на 15, а иногда и на 20 очков, но «Нью-Йорк» постоянно возвращался и вырывал победу в матчах. Честно говоря, я по-настоящему поверил в них только в последней игре.

И, наверное, именно поэтому это лучшее чемпионство, которое я видел как зритель. Не просто потому, что победил «Нью-Йорк», а из-за того, как их команда выигрывала эти матчи. Это было совершенно безумно», — приводит слова Дюранта аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.