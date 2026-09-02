«Определённо готов к этому вызову». Брансон — о противостоянии с усиленной «Филадельфией»

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», рассказал, что готов принять вызов и противостоять усиленной «Филадельфии Сиксерс».

«Мотивирует ли меня новый состав «Филадельфии», готовящейся к новому сезону? Я бы не назвал это мотивацией в первую очередь. Гляньте сами, как команды усиливаются, видишь, что межсезонье заканчивается. Сезон всё ближе. Да, в отпуске хорошо, но потом возвращается этот голод. И я готов. Я определённо готов к новому вызову [в виде противостояния с «Филадельфией Сиксерс»]. Это точно будет вызов. На все 100%», — приводит слова Брансона портал Basketball Network.