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Андрей Ведищев оценил решение ФИБА снять часть санкций с России

Андрей Ведищев оценил решение ФИБА снять часть санкций с России
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) о снятии ограничений с российских баскетболистов, тренеров и судей на участие в международных соревнованиях.

«ФИБА сделала шаг навстречу российскому баскетболу, частично сняв действующие ограничения. Это, без сомнения, очень важный и позитивный сигнал. Мы видим в этом начало пути к полноценному возвращению наших сборных и клубов на международную арену.

Это решение стало возможным благодаря последовательной работе министерства спорта Российской Федерации и Олимпийского комитета России. Их усилия, а также рекомендации Международного олимпийского комитета, направленные на снятие ограничений с российских спортсменов, в том числе и в командных видах спорта, приносят свои плоды. Всё больше и больше международных федераций пересматривают свои позиции в отношении российского спорта», — приводит слова Ведищева ТАСС.

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