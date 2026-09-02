Лонзо Болл заявил, что Джейлен Браун входит в топ-5 лучших игроков в истории «Бостона»

Бывший разыгрывающий НБА Лонзо Болл заявил, что звёздный американский форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун входит в пятёрку лучших игроков в истории «Бостон Селтикс», и призвал клуб вывести его номер из обращения.

«Если составить список лучших игроков в истории «Селтикс», он входит в мою пятерку лучших. Так что его номер точно нужно вывести из обращения. Кто вообще может сравниться с ним на позиции легкого форварда? Только двое. Пол Пирс и Лэрри Берд. Ларри и Пол – вот и все. А Браун? Он немного лучше Тейтума», — приводит слова Болла Clutch Points в социальной сети Х.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023-2026).