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Томович рассказал о перспективах молодых игроков «Локо» и задачах на сборах в Турции

Томович рассказал о перспективах молодых игроков «Локо» и задачах на сборах в Турции
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Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Томислав Томович подвёл итоги первых этапов предсезонной подготовки, оценил перспективы молодых игроков и рассказал о задачах на предстоящий сбор в Турции.

— Много тренировок с основой провели два игрока молодёжной команды — Роман Ворсулев и Андрей Маринчев. Что скажете о них?
— Это талантливые ребята, которые показали, что могут справляться на взрослом уровне. Я бы хотел, чтобы они в наступающем сезоне провели с нами как можно больше времени. Этот вопрос обсуждается. Хочется дать им возможность через тренировки с основой быстрее развиваться и выйти на новую ступень.

— Какие задачи стоят перед командой в ходе турецкой части сборов?
— Выстроить командную игру. У нас много новых игроков, поэтому нужно налаживать коммуникацию, взаимопонимание каждого с каждым — на данный момент именно эта задача для нас ключевая. Нам предстоит сыграть здесь четыре товарищеских матча, по ходу которых будем смотреть, чему уделить повышенное внимание при дальнейшей подготовке», — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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