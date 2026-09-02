Будущее игровых видов спорта обсудят на юбилейном «Экспо Баскете»

Руководители федераций игровых видов спорта встретятся на сессии «Командная работа как формула победы», которая пройдёт 11 сентября в рамках 10-й ежегодной конференции «Экспо Баскет».

«Сегодня мы все во многом обсуждаем одно и то же: возвращение на мировую арену, готовность сборных, подготовку резерва и кадров, участие федераций в социальных проектах. При этом у каждого вида спорта есть свой опыт и свои решения. Нам важно обмениваться этим опытом с коллегами и вместе искать ответы на общие вопросы. Именно поэтому такая встреча — объединяющая площадка для всех командных видов спорта», — сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Кириленко будет модерировать сессию «Командная работа как формула победы». Участниками сессии станут первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и другие.

Конференция «Экспо Баскет» пройдёт с 11 по 12 сентября в кампусе Московской школы управления «Сколково» в Московской области. Программа форума сформирована Российской федерацией баскетбола совместно со спортивной платформой фонда «Росконгресс».