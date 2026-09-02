Байрон Скотт назвал главную проблему «Лейкерс» в предстоящем сезоне НБА

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт заявил, что в новом сезоне у команды возникнут серьёзные проблемы в защите, особенно на периметре, и выразил сомнение, что с таким составом можно выиграть чемпионат.

«У «Лейкерс» будут проблемы в защите. Давайте называть вещи своими именами. У «Лейкерс» будут проблемы в защите. С тем составом, который они собрали. Да, Кесслер поможет им на позиции центрового, возьмёт на себя роль рим-протектора. Это да. Но ему придётся очень много страховать, потому что будет много проходов с периметра, если они не будут лучше отрабатывать, и Лука в частности, не будут по-настоящему выкладываться и умирать на своей половине.

Это нормально, когда игрок не очень хорош в защите один на один. Но важно быть на уровне с точки зрения командной защиты. Если тебя обыграли, ты должен доработать и постараться отодвинуть оппонентов на подборе или сделать перехват. Моя главная претензия к Луке, да к большей части команды, при всём при том, что он выдающийся баскетболист, но когда его обыгрывают на периметре, если посмотреть на концовку эпизода, он ведь всё ещё находится в районе дуги.

У «Лейкерс» состав, который сможет набирать очки. Но мы все знаем, что не так выигрывают чемпионаты. Мне всё равно, о каком виде спорта мы говорим. Если вы не входите в число лучших защитных команд, то у вас нет шансов выиграть чемпионат», — сказал Скотт в видео, опубликованном на YouTube-канале 97.1 The Fan LA.