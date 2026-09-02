Леброн Джеймс иронично высказался о своём физическом состоянии

Четырёхкратный чемпион НБА, звёздный форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс иронично высказался о старении и разнице в ощущениях между тренировками и повседневной жизнью.

«Старение – странная штука. На бумаге мне 40. В спортзале я чувствую себя на 25. В девять вечера мне 87», — приводит слова 41-летнего Леброна портал Fadeaway World.

Напомним, в это межсезонье Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.