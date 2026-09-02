Экс-тренер «Далласа» Кидд оценил обмен Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Бывший главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд назвал переход звёздного форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» главным событием межсезонья.

«Переход Леброна в «Филадельфию» автоматически позволяет «Сиксерс» говорить о борьбе за чемпионство. Они могут быть лучшей командой на Востоке. И это при том, что ему почти 42 года. У него всё ещё есть эта мощь, это лишь подтверждает его уровень. Но я также думаю, что у «Филадельфии» очень интересная молодая задняя линия, за которой захватывающе наблюдать, Макси и Ви Джей [Эджкомб]», — отметил Джейсон Кидд в подкасте All Star Magazine на YouTube.