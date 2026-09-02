Эксперт высказался о роли Клэя Томпсона в «Майами Хит»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Лоу заявил, что роль защитника Клэя Томпсона в «Майами Хит» может оказаться недооценённой, и подчеркнул, что его ценность для команды будет заключаться не только в броске из-за дуги, но и в игре без мяча.

«Думаю, ценность Клэя в том, что он не будет просто стоять в углу и ждать передачи. Он станет одним из самых важных игроков «Майами», ставящих заслоны, как для игроков с мячом, так и без него. Бэм Адебайо и Яннис, особенно Яннис, очень эффективно используют такие пик-н-роллы, когда заслон ставит игрок, способный бросать.

Клэй занимается подобными вещами на протяжении всей карьеры. Думаю, он будет перемещаться по всей площадке и создавать хаос. Мне кажется, он подходит «Майами» даже лучше, чем принято считать», — сказал Лоу в своём подкасте.