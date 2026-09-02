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Донован Митчелл назвал матч в карьере, который хотел бы переиграть

Донован Митчелл назвал матч в карьере, который хотел бы переиграть
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29-летний американский защитник клуба «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл признался, что если бы мог переиграть один матч за свою 10-летнюю карьеру в НБА, выбрал бы первую игру полуфинала плей-офф 2026 года с «Нью-Йорк Никс» (115:104 ОТ).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 104
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин

«Просто… Кто знает, что было бы тогда. Это создаёт давление. Мы так хорошо сыграли в седьмом матче [с «Детройтом»], были на подъёме и полностью перенесли это на первую игру», — сказал Митчелл в подкасте Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady на YouTube.

Напомним, «Кавальерс» проиграли полуфинальную серию с «Нью-Йорк Никс» со счётом 0-4. «Никс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в финале НБА (4-1 в серии) и стали чемпионами.

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