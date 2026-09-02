Донован Митчелл назвал матч в карьере, который хотел бы переиграть

29-летний американский защитник клуба «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл признался, что если бы мог переиграть один матч за свою 10-летнюю карьеру в НБА, выбрал бы первую игру полуфинала плей-офф 2026 года с «Нью-Йорк Никс» (115:104 ОТ).

«Просто… Кто знает, что было бы тогда. Это создаёт давление. Мы так хорошо сыграли в седьмом матче [с «Детройтом»], были на подъёме и полностью перенесли это на первую игру», — сказал Митчелл в подкасте Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady на YouTube.

Напомним, «Кавальерс» проиграли полуфинальную серию с «Нью-Йорк Никс» со счётом 0-4. «Никс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в финале НБА (4-1 в серии) и стали чемпионами.