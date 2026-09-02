Лонзо Болл оценил перспективы обновлённого состава «Майами Хит» в предстоящем сезоне НБА

Бывший игрок НБА Лонзо Болл высказался об обновлённом составе «Майами Хит».

«Всякий раз, когда ты подписываешь одного из величайших снайперов в истории, это всегда плюс. Гарантирует ли это им чемпионство? Я так не думаю. Но что безумно, так это то, что у них достаточно. Это будет немного опасно. У них почти лучшая защита. Лучший тренерский штаб. Яннис всё ещё проблема, бро. Бэм набрал 80», — приводит слова Болла Heat Central.

В межсезонье «Майами Хит» подписали Клэя Томпсона в качестве свободного агента, а также приобрели Янниса Адетокунбо в результате обмена с «Милуоки Бакс». В составе команды также остался Бэм Адебайо.