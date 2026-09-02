Джейлен Брансон тремя словами описал защитника «Никс» Харта

Звёздный разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон назвал три слова, которыми он бы охарактеризовал своего одноклубника, защитника Джоша Харта.

«К сожалению, мне придётся сказать «надёжный». Я говорю строго о площадке. Вне площадки он чаще ответит или перезвонит. Так что я скажу: надёжный, ребячливый, настоящий. Ему всё равно. Мне действительно всё равно, что люди думают обо мне. Джош не только не заботится, он говорит всё, что хочет… Это одновременно и благословение, и проклятие», — приводит слова Брансона dank в социальной сети Х.

Ранее Харт поделился подробностями, как команда отмечала чемпионский титул, завоёванный по итогам сезона-2025/2026.