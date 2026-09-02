Экс-игрок НБА Беверли: Вембаньяма — это смесь Кавая Леонарда, Леброна и Адетокунбо

Бывший игрок НБА Патрик Беверли заявил, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма является неудержимым игроком, и сравнил его со звёздами лиги: Каваем Леонардом, Леброном Джеймсом и Яннисом Адетокунбо.

«Что я узнал, находясь рядом с Каваем Леонардом, Леброном Джеймсом и Яннисом? Один из них может обыграть тебя здесь, здесь и здесь — механически, это Кавай Леонард. Один из них может обыграть тебя силой, грубой силой — я пробегу сквозь тебя, я заколочу над тобой. А один из них может просто бросить мяч… Он может просто взять мяч и бросить его в кольцо — это Яннис. Вембаньяма — это смесь всех троих. И при этом он 7 футов 5 дюймов.

Он, возможно, самый высокий игрок в НБА. Когда у тебя есть игрок с таким мастерством, заметьте, ему необязательно использовать его всё время, когда у тебя есть игрок, которому ты можешь просто бросить мяч, он может получить его и просто бросить в кольцо — с этим ничего нельзя поделать», — приводит слова Беверли Wemby Alien Era в социальной сети Х.