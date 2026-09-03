НБА оштрафовала «Клипперс» на $ 30 млн и лишила пяти пиков первого раунда по делу Леонарда

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) вынесла решение по итогам расследования о нарушении потолка зарплат «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках дела форварда Кавая Леонарда, наложив на клуб санкции, включая штраф в размере $ 30 млн и лишение пяти выборов в первом раунде драфта с 2029 по 2033 год, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«НБА вынесла решение по «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках расследования о нарушении потолка зарплат в деле Кавая Леонарда после годичного разбирательства — лишив франшизу пяти выборов в первом раунде, наложив штраф в размере $ 30 млн на владельца Стива Балмера и отстранив Балмера, Лоуренса Фрэнка и Джиллиан Цукер. Кавай Леонард должен будет выплатить $ 700 тыс. в качестве компенсации за неправомерные льготы, предоставленные «Клипперс» его дяде и бывшему бизнес-представителю Деннису Робертсону. Контракт Леонарда не будет аннулирован, дисквалификация ему не грозит. А Робертсон, которого Леонард уволил в июне, отстранён НБА от любых деловых операций», — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х.