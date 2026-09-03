Леонард выступил с заявлением после решения НБА по делу о его контракте с «Клипперс»

Форвард Кавай Леонард прокомментировал решение НБА по итогам расследования о нарушении потолка зарплат, признав ответственность за ошибки своего окружения.

«Честность и уважение к этой игре – основа того, кем я являюсь. Полностью беру на себя ответственность за ошибки людей из моего окружения и сожалею, что эта ситуация отвлекла внимание болельщиков и моей семьи. Я заключал контракт с «Клипперс», а также другие соглашения, о которых идёт речь, добросовестно, полностью намереваясь выполнять свои обязательства, не знал о чьих-либо намерениях обойти потолок зарплат.

На протяжении 15 лет моим приоритетом было отдавать все своей семье, игре и людям, с которыми я делю площадку. Сейчас, возвращаясь в «Торонто», сосредоточен на том, что могу контролировать: хочу закрыть эту главу и двигаться дальше с чистого листа», — написал Леонард на своей странице в социальных сетях.