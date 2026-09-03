Комиссионер НБА Сильвер высказался о решении по делу о контракте Леонарда с «Клипперс»

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о решении лиги по итогам расследования в отношении «Лос-Анджелес Клипперс» и форварда Кавая Ленарда, назвав нарушения правил потолка зарплат вопиющими, а также отметив институциональные и управленческие провалы клуба.

«Глубоко разочарован вопиющими нарушениями наших правил и институциональными и управленческими провалами «Клипперс», которые привели к этому проступку. Суровость наказания отражает серьёзность нарушений», — приводит слова Сильвера Майк Скотто на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, по итогам расследования НБА лишила «Клипперс» пяти пиков первого раунда драфта и оштрафовала клуб на $ 30 млн.