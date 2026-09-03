В «Клипперс» отвергли решение НБА по делу Леонарда и пообещали оспорить его

Клуб «Лос-Анджелес Клипперс» выступил с официальным заявлением, в котором категорически отверг решение НБА по итогам расследования по делу контракта Кавая Леонарда, назвав его результатом «предвзятого расследования».

«Мы решительно отвергаем выводы НБА, которые являются результатом крайне предвзятого расследования, стремящегося оправдать заранее заданный нарратив, а не факты и доказательства. То, что лига говорила нам наедине, отличается от того, что она объявила сегодня публично, и они не придерживались стандарта, установленного комиссионером Сильвером в начале этого расследования, чтобы обеспечить его справедливость и точность.

В течение последнего года мы полностью и добросовестно сотрудничали, теперь будем так же упорно бороться, чтобы доказать нашу невиновность. Мы намерены энергично оспаривать эти выводы и санкции через все доступные нам каналы и с нетерпением ждём этичного и беспристрастного арбитражного процесса», — говорится в официальном заявлении «Клипперс».