Смит — о скандале с Каваем Леонардом: запредельный идиотизм, ведь это не Леброн и не Карри

Известный телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал «Лос-Анджелес Клипперс» за многолетнюю работу с контрактом Кавая Леонарда, которая привела к суровым санкциям НБА.

«Это просто какой-то вопиющий идиотизм… Забираю свои слова про «вопиющий идиотизм», это уже запредельный идиотизм. Почему? Потому что всё это сделали ради Кавая Леонарда, а не ради Леброна Джеймса.

Если бы речь шла о Леброне, я бы понял. Если бы это было ради Стефена Карри, я бы тоже понял. Но Кавай Леонард? Вы сделали это ради Кавая Леонарда? И не забывайте, что всё началось ещё примерно в 2023 году. К тому моменту он уже несколько раз получал травмы после перехода в «Клипперс», а команда и так двигалась в никуда.

И вы сделали это ради него? Ради него? Это уже новый уровень идиотизма. Не знаю, смогут ли «Клипперс» вообще когда-нибудь оправиться от этого. Это катастрофа. Просто полный провал», — сказал Смит в видео для своего YouTube-канала Stephen A. Smith Sports.