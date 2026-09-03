«Невероятно». Эксперт высказался о Дёмине после посещения тренировки «Бруклина»
Баскетбольный обозреватель Альберт Гим посетил тренировку «Бруклин Нетс». Журналист особенно отметил российского разыгрывающего Егора Дёмина.
«Мне также удалось увидеть главного проспекта «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Этим летом я уже несколько раз наблюдал за тренировками Егора, и он выглядит как человек, который полон решимости добиться своей цели. Он усердно работает в зале, улучшает контроль мяча и продолжает совершенствовать технику броска.
Во время каждой тренировки, которую мне довелось увидеть, Егор был невероятно точен в бросках. Он дал мне понять, что хочет вырасти в настоящего лидера и помочь «Нетс» снова начать побеждать», — написал Гим на своей странице в социальных сетях.