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«Невероятно». Эксперт высказался о Дёмине после посещения тренировки «Бруклина»

«Невероятно». Эксперт высказался о Дёмине после посещения тренировки «Бруклина»
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Баскетбольный обозреватель Альберт Гим посетил тренировку «Бруклин Нетс». Журналист особенно отметил российского разыгрывающего Егора Дёмина.

«Мне также удалось увидеть главного проспекта «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Этим летом я уже несколько раз наблюдал за тренировками Егора, и он выглядит как человек, который полон решимости добиться своей цели. Он усердно работает в зале, улучшает контроль мяча и продолжает совершенствовать технику броска.

Во время каждой тренировки, которую мне довелось увидеть, Егор был невероятно точен в бросках. Он дал мне понять, что хочет вырасти в настоящего лидера и помочь «Нетс» снова начать побеждать», — написал Гим на своей странице в социальных сетях.

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