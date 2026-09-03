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Штраф «Клипперс» стал крупнейшим в истории НБА. Он почти в 10 раз больше предыдущего

Штраф «Клипперс» стал крупнейшим в истории НБА. Он почти в 10 раз больше предыдущего
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Штраф «Лос-Анджелес Клипперс» на $ 30 млн, который вынесла Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) за нарушение правил обхода потолка зарплат в рамках дела Кавая Леонарда, стал крупнейшим в истории североамериканской лиги для команды.

Предыдущий антирекорд принадлежал «Миннесоте Тимбервулвз»: в 2000 году клуб получил штраф в размере $ 3,5 млн за тайный контракт с Джо Смитом. Таким образом, нынешнее наказание «Клипперс» почти в 10 раз превышает предыдущий рекордный штраф.

Примечательно, что состояние владельца «Клипперс» Стива Балмера оценивается приблизительно в $ 152,4 млрд.

Подробный разбор ситуации:
Такой суровый приговор НБА выносит нечасто. Его последствия будут длиться очень долго!
Такой суровый приговор НБА выносит нечасто. Его последствия будут длиться очень долго!

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