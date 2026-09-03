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Легенда приморского баскетбола назначен спортивным директором «Динамо»

Легенда приморского баскетбола назначен спортивным директором «Динамо»
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Трёхкратный чемпион Суперлиги, бронзовый призёр Единой лиги ВТБ, объявивший в 2024 году о приостановке игровой карьеры, Даниил Соловьёв официально назначен спортивным директором владивостокского «Динамо».

Фото: bcdynamo25.ru

«Я продолжаю свой путь с «Динамо» в новом качестве, и это большая ответственность и серьёзный вызов. Единая лига ВТБ, её организация, требования, команды на абсолютно другом уровне, но наш клуб не раз доказывал, что готов ему соответствовать, и продолжит [это] доказывать.

Моя задача — весь свой спортивный и жизненный опыт, всю мотивацию, а главное, вовлечённость положить на то, чтобы вектор развития, заданный руководством общества «Динамо» и воплощаемый Эдуардом Михайловичем [Сандлером], продолжал жить, а баскетбольная мечта Приморья исполнялась», — приводит слова Соловьёва пресс-служба «Динамо».

На новой должности 39-летний специалист будет отвечать за формирование игрового состава и развитие стратегических спортивных направлений команды. Соловьёв завершил игровую карьеру в 2024 году в качестве капитана «Динамо», выиграв с командой чемпионат Суперлиги.

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