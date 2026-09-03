Представлена вероятная стартовая пятёрка «Нью-Йорка» на сезон-2026/2027 НБА

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» может сохранить костяк команды на сезон-2026/2027, который позволил клубу прервать 53-летнюю паузу в завоевании титула. Об этом сообщает издание Basketball Forever в социальной сети Х.

Ожидается, что стартовая пятёрка «Никс» останется неизменной: Джейлен Брансон, Джош Харт, Микал Бриджес, О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс. В качестве резервных игроков выступят Майлз Макбрайд, Хосе Альварадо, Ландри Шамет, Джордан Кларксон и Андре Драммонд.

«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА впервые за 53 года после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии сезона-2025/2026 со счётом 4-1.