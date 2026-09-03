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Названы прогнозируемые показатели 41-летнего Леброна Джеймса на сезон-2026/2027 НБА

Названы прогнозируемые показатели 41-летнего Леброна Джеймса на сезон-2026/2027 НБА
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Basketball-Reference опубликовал прогноз статистики 41-летнего форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса на сезон-2026/2027.

Согласно прогнозу, в новом сезоне Леброн будет набирать в среднем 23,0 очка, 7,7 передачи и 6,9 подбора за 36 минут. Ожидаемая реализация с игры — 50,1%, с трёхочковой дистанции — 33,9%, со штрафной линии — 74,3%. Показатель общего вклада игрока в успех команды с учётом его игрового времени — 0,144.

В межсезонье-2026 Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и подписал контракт с «Филадельфией». В прошлом сезоне за «Лейкерс» 41-летний баскетболист набирал в среднем 20,9 очка, 7,2 передачи и 6,1 подбора за 33 минуты.

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