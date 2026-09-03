«Самара» погасила долги перед женской командой на фоне санкций ФИБА

Баскетбольный клуб «Самара» погасил задолженность перед женской командой за сезон-2025/2026. Об этом сообщает издание «Матч ТВ» со ссылкой на внутренние источники.

В прошлом сезоне женская команда «Самары» заняла девятое место в чемпионате России. Мужской коллектив клуба с марта находится под санкциями Международной федерации баскетбола (ФИБА) и не может регистрировать новых игроков через эту организацию.

Оформление через Российскую федерацию баскетбола (РФБ) позволяет баскетболистам выступать в национальных турнирах, однако такие контракты не имеют юридической силы на международной арене. Снятие ограничений упирается в сложности с переводом денежных средств.