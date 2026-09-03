Эксперт высказался о Сильвере после «самого сурового наказания в истории НБА»

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст дал комментарий по поводу итогов расследования НБА дела Кавая Леонарда и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Были люди, которые действительно считали, что лига должна нанести сокрушительный удар, — именно это она и сделала. А были и те, кто считал, что значительную часть наказания «Клипперс» за историю с Каваем Леонардом уже пришлось понести в течение последних лет, поскольку вся эта затея с игроком в итоге обернулась для клуба настоящей катастрофой.

Я скажу, что по ходу этого дела многие делали различные предположения об Адаме Сильвере. Это самое суровое наказание, которое когда-либо выносилось в истории НБА. В разные годы Сильвера порой считали слишком мягким в подобных вопросах. Но сегодня так сказать уже нельзя», — сказал Уиндхорст в эфире шоу Скотта Ван Пелта.

Напомним, НБА лишила «Клипперс» пяти пиков первого раунда — с 2029 по 2033 год, — оштрафовала клуб на $ 30 млн и отстранила владельца команды Стива Балмера от любой деятельности, связанной с лигой и клубом, на один год. Также годичную дисквалификацию получил президент по бизнес-операциям Джиллиан Цукер, а президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк отстранён на шесть месяцев.

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