15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Южная Корея. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт высказался о Сильвере после «самого сурового наказания в истории НБА»

Эксперт высказался о Сильвере после «самого сурового наказания в истории НБА»
Комментарии

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст дал комментарий по поводу итогов расследования НБА дела Кавая Леонарда и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Были люди, которые действительно считали, что лига должна нанести сокрушительный удар, — именно это она и сделала. А были и те, кто считал, что значительную часть наказания «Клипперс» за историю с Каваем Леонардом уже пришлось понести в течение последних лет, поскольку вся эта затея с игроком в итоге обернулась для клуба настоящей катастрофой.

Я скажу, что по ходу этого дела многие делали различные предположения об Адаме Сильвере. Это самое суровое наказание, которое когда-либо выносилось в истории НБА. В разные годы Сильвера порой считали слишком мягким в подобных вопросах. Но сегодня так сказать уже нельзя», — сказал Уиндхорст в эфире шоу Скотта Ван Пелта.

Напомним, НБА лишила «Клипперс» пяти пиков первого раунда — с 2029 по 2033 год, — оштрафовала клуб на $ 30 млн и отстранила владельца команды Стива Балмера от любой деятельности, связанной с лигой и клубом, на один год. Также годичную дисквалификацию получил президент по бизнес-операциям Джиллиан Цукер, а президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк отстранён на шесть месяцев.

Подробнее о ситуации:
Такой суровый приговор НБА выносит нечасто. Его последствия будут длиться очень долго! Такой суровый приговор НБА выносит нечасто. Его последствия будут длиться очень долго!
«Клипперс» понесли самое суровое наказание в истории НБА? В этом есть сомнения «Клипперс» понесли самое суровое наказание в истории НБА? В этом есть сомнения

Кавай Леонард разгромно обыграл китайского баскетболиста 1 на 1:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android