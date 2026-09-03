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«Он даже не на этой позиции». Джейсон Кидд назвал величайшего разыгрывающего в НБА

«Он даже не на этой позиции». Джейсон Кидд назвал величайшего разыгрывающего в НБА
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Бывший главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Лучший разыгрывающий, вероятно, даже не играет на этой позиции. Скорее он вообще центровой — и это Йокич из «Денвера». Если говорить о его способности создавать моменты для партнёров, он делает игру проще. Он может набирать очки, подбирать, но его передачи — это передачи разыгрывающего», — сказал Кидд на канале Bilyonaryo News Channel в YouTube.

При этом Кидд отметил, что в числе претендентов также рассматривал Луку Дончича и Джейлена Брансона, однако в итоге отдал предпочтение Йокичу именно из-за его выдающихся плеймейкерских качеств.

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