«Давно не испытывал страсти к баскетболу». Никола Калинич объяснил завершение карьеры

Бывший игрок «Црвены Звезды» Никола Калинич, завершивший карьеру в 34 года, объяснил, что решение уйти из баскетбола было связано с потерей страсти к игре, а не с физическим состоянием.

«Это продолжается уже несколько лет. Уже давно я не испытывал к этому такого же интереса и страсти. Не знаю, было ли это видно по телевизору, но всё уже было не так. Это продолжалось некоторое время. Я начал постепенно готовить почву для этого шага, а затем появилась ситуация, благодаря которой всё могло разрешиться именно таким образом. Я решил сделать этот шаг и договорился со «Црвеной Звездой» о продолжении работы.

Но это только ментальная сторона. Физически я чувствовал себя отлично, но с точки зрения баскетбола ощущал себя плохо. По тому, как я выполняю слэм-данки, могу понять, в каком состоянии моё тело. В конце сезона физически я чувствовал себя прекрасно, просто летал, но в баскетбольном плане не мог найти себя. Когда я шёл на какое-нибудь собрание, мне уже даже не хотелось этого делать. Сколько раз мы ещё можем обсуждать пик-н-ролл? [Серхио] Льюль идёт налево, [Костас] Слукас — направо. Я больше не мог этого делать.

Кроме того, мой отец играл в настольный теннис до 41 года, а я не хотел дойти до момента, когда мне придётся делать операции на тазобедренном и коленном суставах. Я достиг всех своих целей и амбиций в жизни, увидел мир, познакомился с людьми, заработал денег. Нет смысла играть до тех пор, пока у меня не порвутся ахилловы сухожилия.

Я готовлю себя к тому, чтобы однажды стать главным тренером. Именно поэтому я и пришёл в эту профессию — хочу понять, подхожу ли я для неё. Думаю, для клуба огромный плюс, когда в нём есть человек, который играл на высоком уровне и может остаться работать в организации, независимо от того, какую именно р