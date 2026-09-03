ФИБА обновила рейтинг мужских сборных. Франция поднялась на третье место, опередив Сербию

Сборная Франции поднялась на третье место в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА), опередив Сербию по итогам четвёртого окна квалификации чемпионата мира — 2027.

В топ-10 рейтинга произошли изменения: Франция и Сербия поменялись местами. Первое место сохранили США (952,3 очка), второе — Германия (877,4). Франция набрала 870,9 очка, Сербия — 870,6. Также в десятку лучших вошла Турция, поднявшись на девятое место. Литва замкнула топ-10. Австралия сохранила седьмую позицию, Испания — шестую, Аргентина — восьмую.

Мировой рейтинг мужских сборных по баскетболу от ФИБА. Топ-10:

1. США (952,3 очка).

2. Германия (877,4).

3. Франция (870,9).

4. Сербия (870,6).

5. Канада (863).

6. Испания (822,1).

7. Австралия (822).

8. Аргентина (809,2).

9. Турция (808,1).

10. Литва (801,3).

Наибольший прогресс среди топ-20 показала Финляндия, поднявшаяся на одну позицию. Среди команд из Африки сильнее всех прибавила Ангола (плюс восемь мест). Самым большим скачком в рейтинге отметились Кувейт, Малайзия и Гонконг, прибавившие по восемь мест.

Всего в рейтинге представлены 159 команд. Следующее обновление состоится по итогам пятого окна квалификации ЧМ-2027.